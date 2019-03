Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o exato momento em que um grupo de jovens se envolvem em uma briga generalizada durante um bloco de pré-carnaval na noite dessa quinta-feira (28), na Praça dos Motoristas, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Na gravação é possível ver uma mesa quebrada e muito tumultuo. De acordo com os moradores, as brigas durante os blocos pré-carnavalescos se tornaram frequente no local. Comerciantes e moradores do bairro estão assustados e amedrontados com os casos de violência. (Veja o vídeo).