O Sesc Ler Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, está ofertando cursos de cultura para crianças e adultos em quatro linguagens: Dança, Literatura, Música e Teatro. As inscrições estão abertas até o preenchimento total das vagas e podem ser feitas no Ponto de Atendimento da Unidade, localizada na Rua Pedro Leite Cavalcanti, s/n, no bairro Cohab II. No local, os interessados são informados dos dias, horários e preços de cada curso.

Os cursos de dança incluem turmas de iniciação ao balé, à dança para jovens e à dança para idosos. Nestes, os alunos aprendem as técnicas mais básicas dos movimentos rítmicos. Também há turmas para a formação dos grupos de dança para crianças e dança para jovens. Aqui, os alunos mais experientes são preparados para compor as equipes do Sesc Ler que se apresentam em toda a região.

Para os amantes da escrita e da crítica literária, o Núcleo de Pesquisa em Literatura promove encontros em que as palavras e a composição de textos são os objetos de estudo. Os alunos são provocados a produzir diversos tipos de redações, como poemas e crônicas, e a identificar os elementos que são peculiares às obras literárias. Além disso, os instrutores os incentivam a expor seus trabalhos aos colegas para que haja uma troca de experiência.

Também são oferecidas turmas de iniciação musical com violão para crianças e para jovens. Eles aprendem as técnicas mais básicas de dedilhado, notas musicais e composição. Ainda para crianças, há uma turma de Estudos e Práticas em Música, em que são apresentados a diversos tipos de instrumentos e conhecem as suas histórias. Para os mais experientes, há o Núcleo de Pesquisa de Estudos e Práticas em Música, em que as técnicas são mais avançadas e as pesquisas incluem as obras de grandes artistas brasileiros e mundiais.

E para quem prefere a atuação, há turmas de teatro para crianças, iniciação ao teatro para jovens e idosos e teatro Intermediário para jovens. Também há aulas para a formação do grupo artístico de teatro para jovens. Em todos, as técnicas corporais e de voz são trabalhadas, com a finalidade de fazer com que os alunos possam aprendem a se comportar em cena diante de plateias.

Serviço: Cursos de Cultura do Sesc Ler Belo Jardim

Local para inscrição: Ponto de Atendimento da Unidade – Rua Pedro Leite Cavalcanti, s/n, Cohab II

Informações: (81) 3726-1576