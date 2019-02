A Prefeitura Municipal de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, divulgou as primeiras atrações oficiais do Carnaval dos Caiporas 2019. De acordo com a assessoria de imprensa, a programação completa com os artistas contratados pelo Governo do Estado será divulgada ainda esta semana.

Entre as principais atrações estão Jorge Aragão, Ávine Vinny, Pedrinho Pegação e Marreta é Massa. A largada para o Carnaval de Pesqueira se inicia na quinta-feira (28), com a banda e trio Asas da América.

Além das atrações do palco principal e do trio, o Carnaval da cidade conta com diversos blocos carnavalescos, a exemplo das Catraias, que sai às ruas no sábado de Carnaval. A programação completa será divulgada esta semana. Confira: