Começam hoje (20) e seguem até 27 de fevereiro as inscrições para a 3ª capacitação em sistemas fotovoltaicos de energia solar do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Pesqueira, no Agreste de Estado. Estão sendo ofertadas 20 vagas gratuitas para população de Pesqueira e cidades vizinhas que tenham alguma formação na área de eletricidade comprovada por meio de certificado e a ex-alunos egressos do curso técnico em eletrotécnica ou eletroeletrônica. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do link ou por meio do site.

Durante o processo de inscrição, é importante que todo o formulário seja preenchido adequadamente. O não preenchimento acarretará na eliminação da inscrição. Já a certificação do final do curso será dada apenas aos inscritos que cursarem, obrigatoriamente, todos os módulos e obter notas superiores a sete em todas as atividades desenvolvidas.

O resultado da seleção será divulgado no dia 1º de março e os selecionados terão até o dia 11 de março para enviar a documentação necessária para participar do curso. As aulas terão início no dia 13 de março e realizadas das 13h às 17h, três vezes por semana.

A capacitação terá carga horária de 160h e, pela primeira vez, será ofertadp na modalidade FIC, trazendo abordagem ampla e mais detalhada sobre instalação e elaboração de projetos de sistemas fotovoltaicos. O projeto está sendo coordenado pelos professores Alexandre Farias, Manoel Henrique de Oliveira, Marcio Silva, Túlio Dias, José Denis Gomes e José Daniel Soares.

De acordo com o professor Alexandre Farias, o curso conta com um excelente equilíbrio entre aulas práticas e teóricas, sendo 84 horas de teoria em sala e 76 horas práticas em instalação de sistemas.