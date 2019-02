Três artigos de estudantes do curso técnico em Informática para Internet do Instituo Federal de Pernambuco (IFPE) Campus Belo Jardim, no Agreste, foram aprovados na 7ª Conferência Mundial sobre Sistemas e Tecnologias da Informação (WorldCist´19). A Conferência é um fórum global para pesquisadores e profissionais apresentarem e discutirem as mais recentes inovações, tendências, resultados, experiências e preocupações nas diversas perspectivas dos sistemas e tecnologias da informação.

Orientados pelo professor Almir Moura, os trabalhos foram redigidos tendo por base os dados coletados em questionários aplicados a grupos específicos de pessoas. As pesquisas foram realizadas durante a disciplina de Introdução à Metodologia Científica em 2018, e aperfeiçoadas para submissão ao Evento.

O artigo desenvolvido por Estevão Moraes, intitulado “The Use of BitCoin and its Dissemination in Brazil BitCoin”, aborda o uso da BitCoin e sua disseminação no Brasil. Foi observado que há uma baixa aquisição da moeda digital em nosso país e isso está relacionado ao alto custo, a insegurança no investimento e na falta de conhecimento da população em relação às moedas digitais. Outra averiguação feita foi em relação aos times de futebol que estão criando suas próprias criptomoedas, além de empresas que já as aceitam como forma de pagamento, assim fomentando, propagando e trazendo confiança ao mercado das criptomoedas e da BitCoin.

Por sua vez, o artigo “Social Networks in Influence on Personal Relationships”, elaborado por Ana Caroline, Caroline Almeida, Djayne Valença, Éllen Raquel e Maria Clara aborda a forma que a tecnologia interfere nos relacionamentos das pessoas. Durante o processo, as estudantes observaram como as redes sociais têm influência direta nas relações interpessoais. A pesquisa realizada possibilita aos usuários de redes sociais online uma reflexão acerca de como o desempenho de suas relações é afetado pelas mesmas e quais os prós e os contras dessa interação.

Com o título “The Influence of Electronic Games on Education” e desenvolvido por Levi Manoel, o terceiro artigo aprovado teve como objetivo mostrar a influência dos jogos eletrônicos na educação, um assunto que é muito discutido nos dias atuais. O trabalho se preocupou também em abordar o uso desta modalidade de jogos como ferramenta de ensino, citando exemplos e resultados.